عرض "أنا ما زلت هنا" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة

يعرض اليوم الجمعة، فيلم "أنا ما زلت هنا"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أنا ما زلت هنا" روائي تدور أحداثه في البرازيل عام 1971، حيث تقبع البلاد تحت قبضة الديكتاتورية العسكرية، تُجبر يونيك بايفا، وهي أم لخمسة أطفال، على رسم ملامح جديدة لذاتها بعد أن تعرضت عائلتها لعنف عشوائي من قبل الحكومة.

وتستند هذه القصة إلى مذكرات مارسيلو روبنز بايفا، وتصور جزءًا مهمًا من التاريخ المخفي للبرازيل.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو إنتاج مشترك بين البرازيل وفرنسا، من إخراج والتر ساليس.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".