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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع سائق تسبب في إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا موسعا حول إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالشيخ زايد.

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق السيارة الميكروباص، إذ تبين أنه هو المتسبب في الحادث على حسب التحريات، وإجراء تحليل طبي له لبيان إذا ما كان متعاطى للمخدرات من عدمه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الذين أصيبوا بكدمات وكسور خفيفة للاستماع لإفادتهم عن ملابسات الحادث.

تلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بها سيارة ميكروباص من الخلف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على قائد الميكروباص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحقيق سائق حادث تصادم الشيخ زايد