الاستعلام عن صحة 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم 4 سيارات بالشيخ زايد، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، إذ تبين أن وراء الحادث هو الشبورة المائية.

تلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات بسبب الشبورة المائية نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.