استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 08:52 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 15-11-2024، بعدما تراجع 5 جنيهات للجرام الواحد داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3530 جنيها للبيع و3560 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4034 جنيها للبيع و4068 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2560 دولارا للبيع و2561 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 28.28 ألف جنيه للبيع و28.48 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 3030 جنيها للبيع و3051 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 2356 جنيها للبيع و2373 جنيها للشراء.