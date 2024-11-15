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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا على  شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على برج البدرساوي وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين في القصف المروحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة، وداهم عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي البيوت داخل المدينة، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة اليامون.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة بير نبالا شمال القدس بالضفة الغربية، وقرية بلاطة البلد شرق نابلس في الضفة الغربية. واستهدفت مروحية إسرائيلية بالصواريخ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

فلسطين قصف مدفعي إسرائيلي استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة