رويترز: ترامب يختار حاكم ولاية داكوتا الشمالية بورجوم ليكون وزير الداخلية في الإدارة الأمريكية الجديدة

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم ليكون وزير الداخلية في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء كلمة له، أنه سيتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل، ولن يكرر ما حدث مع جيش الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

كما أوضح ترامب، أن مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، وقال أن تلك التغييرات تعد نقطة ضوء.

فاز ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شارك فيها ملايين الأمريكيين، والتي اجتاز فيها ترامب الحد الأدنى الحاسم من الأصوات والمتمثل في 270 صوتًا من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي، وحصد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضًا.