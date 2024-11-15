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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة دير البلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 في القصف المروحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة، وداهم عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي البيوت داخل المدينة، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة اليامون.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة بير نبالا شمال القدس بالضفة الغربية، وقرية بلاطة البلد شرق نابلس في الضفة الغربية. واستهدفت مروحية إسرائيلية بالصواريخ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

3 شهداء فلسطين استهداف شقة سكنية دير البلح