ترامب: سنتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل.. ولن نكرر ما حدث مع جيشنا في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل، ولن يكرر ما حدث مع جيش الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

كما أوضح ترامب، أن مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، وقال أن تلك التغييرات تعد نقطة ضوء.

حقق ترامب فوزًا كبيرًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شارك فيها ملايين الأمريكيين، والتي اجتاز فيها ترامب الحد الأدنى الحاسم من الأصوات والمتمثل في 270 صوتًا من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي، وحصد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضًا.

كما يعمل إيلون ماسك وهو نائب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، على تقليل التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونزع فتيل الخلاف بين البلدين.

وقالت نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤول إيراني، إن سفير طهران طالب إيلون ماسك بضرورة الحصول على إعفاءات من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، وأن ينقل إيلون ماسك بعض أعماله إلى طهران.