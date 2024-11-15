أ ف ب: الرئيس الصيني ونظيرة الأمريكي يصلان بيرو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيرة الصيني شي جي بينج، وصلوا إلى بيرو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وإجراء محادثات رسمية أخيرة في عهد بايدن.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل تسليمه السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لحل بعض القضايا التي تؤثر على استقرار العالم، وقال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قاوما ضغوطا وتوصيات بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفيرو، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف المشرعين الأمريكيين، أن بن جفير وسموتريتش مسؤولان عن تقويض الأمن في الضفة الغربية وتشجيع الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين.

وقال "أكسيوس" نقلًا عن المشرعين الأمريكيين، أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يهدد الأمن الاستراتيجي طويل الأمد لإسرائيل والمنطقة.