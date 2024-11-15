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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بير نبالا شمال القدس بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بير نبالا شمال القدس بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل لمواطنين فلسطينيين داخل مدينة قلقيلية.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا عمليات نسف في الأنحاء الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة بير نبالا الضفة الغربية