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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيرك الروسي يكشف حقيقة هروب أسد في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف السيرك الروسي العالمي، حقيقة ما تداوله عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن هروب أسد من خيمة السيرك بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق في بورسعيد.

وأكدت إدارة السيرك، في بيان لها، على أن الخبر شائعة، مضيفا:"مع كامل احترامي للجميع ولشعب بورسعيد العظيم، مفيش داعي لأي هزار أو ترويج شائعات، ويا ريت نخلي بالنا إن دي سمعة مكان، وأي حد هيتسبب في ذعر وقلق المواطنين باسم السيرك الروسي العالمي سوف نتخذ إجراء قانوني ضده".

وشددت على أن السيرك الروسي العالمي ينظم عروضه في بورسعيد على مدار 15 سنة لم يتسبب خلالها بأي ذعر أو قلق المواطنين.

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