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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا عمليات نسف في الأنحاء الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث اقتحم الاحتلال البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية