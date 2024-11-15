مصر تتصدر قائمة الدول المشاركة في مسابقة روساتوم الذرية

تصدرت مصر قائمة الدول المشاركة في مسابقه روساتوم الذرية من حيث عدد المتسابقين، حيث شهدت الذكرى الخامسة للمسابقة الذرية العالمية عددًا قياسيًا من المشاركين، وعددًا غير مسبوق من الدول المشاركة.

وفي 10 نوفمبر، واحتفالا باليوم العالمي للعلوم، نظمت روساتوم المسابقة الذرية العالمية للمرة الخامسة – وهو مشروع تعليمي يهدف إلى تسليط الضوء على التطبيقات المتنوعة للتقنيات النووية في مختلف مجالات الحياة.

وقد أُجريت المسابقة هذا العام عبر الإنترنت، حيث جذبت 25،000 مشارك من 100 دولةمقارنةً بحوالي 10،000 شخص من أكثر من 60 دولة في عام 2023.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت مصر قائمة الدول المشاركة من حيث عدد المتسابقين على منصة المسابقة الذرية العالمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا النووية في مصر.

مع مرور كل عام، تتوسع نطاقات المسابقة الذرية العالمية، حيث تشارك المزيد من الدول.

وكالعادة، تقام النسخة التفاعلية للمسابقة في مراكز المعلومات الخاصة بالتقنيات الذرية والمدارس والجامعات حول العالم. وفي مصر، نظمت روساتوم فعاليات مباشرة في كل من مدرسة سانت فاتيما بالعباسية ومدرسة المنهل الخاصة بمدينة نصر، تخللتها محاضرات تفاعلية قدمها المهندس محمود سعيد، خبير شاب في مجال الطاقة النووية، حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

يتيح نمط المسابقة العلمية للجميع اختبار معرفتهم واكتساب معلومات جديدة حول التطبيقات السلمية للذرة في حياة الإنسان اليومية. أجاب المشاركون على 25 سؤالًا تتنوع في درجات الصعوبة والموضوعات. على سبيل المثال، هل يمكننا تسخير طاقة النجوم هنا على الأرض؟ كيف نستطيع استكشاف الأهرامات والبراكين دون عناء؟ ولماذا تُعتبر حرارة محطات الطاقة النووية ذات قيمة خاصة في المناطق الاستوائية؟ وفي الذكرى الخامسة، تم تقسيم أسئلة المسابقة إلى خمسة محاور تمثل الإنجازات الرئيسية في الصناعة النووية: الطاقة والبيئة، الصحة، العلوم النووية، الصناعة والنقل، بالإضافة إلى الغذاء والزراعة. واشتمل الموقع الإلكتروني للمشروع أيضا على رسوم توضيحية تعرض التطبيقات المختلفة للتقنيات الذرية. وبعد انتهاء المسابقة في كل موقع، قام الخبراء المدعوون بالتعليق على الإجابات الصحيحة.

سيتم نشر قائمة بأسماء 100 فائز من مسابقة الإنترنت على موقع المشروع quiz.atomforyou.com في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2024. وسيحصلون على جائزة حصرية – لعبة أحجية ذرية تحتوي على قطع تعكس الاستخدامات الأبرز للتكنولوجيا النووية، بدءًا من تشغيل المركبات الفضائية وصولًا إلى الزراعة التقنية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل ثلاثة فائزين على جائزة خاصة – رحلة إلى روسيا. وقد حصل الطلاب المشاركون في المسابقة المباشرة في كلتا المدرستين في مصر على جوائز مميزة في نهاية الفعالية.

