حزب الله يعلن استهدف قاعدة شراجا شمالي مدينة عكا برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني من خلال بيان له اليوم الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا قاعدة شراجا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية.

وقال حزب الله، أنه استهدف تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وأضاف الحزب من خلال بيان له، أنه قصف بالصواريخ قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مدينة تل أبيب.

كما استهدف تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية. واستهدف تجمعًا آخر في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 3386 شهيدا و14417 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 21 شهيدا و73 جريحا.