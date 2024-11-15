بالتعاون مع الزراعة والطب البيطري.. «مستقبل وطن» المنيا ينظم قافلة بيطرية مجانية

قام حزب مستقبل وطن المنيا بالتعاون مع وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي ومديرية الطب البيطرى بالمنيا بتنظيم القافلة البيطرية المجانية الشاملة الأولى بمركز أبو قرقاص قرية بني عبيد وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتمشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن فى دعم مؤسسات الدولة المختلفة.

شملت القافلة الكشف البيطري على الماشية وتقديم العلاجات المجانية اللازمة بالإضافة إلى توعية المربيين بأهمية الرعاية الطبية وسُبل الوقاية من الأمراض المعدية التي توثر علي الثروة الحيوانية من خلال نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين. كما تم رش عدد 250 حيوان وتم تجريع 200 حالة أغنام، وعمل حالات سونار لـ 50 حالة منهم 10 أبقار وخيول و40 حالة أغنام، وعلاج خيول ودواب 30 حالة طفيليات داخلية وخارجية أبقار وجاموس وخيول، وعلاج 60 حالة باطنة وطفيليات وعلاج 20 حالة التهاب رحمي حاد وخمول مبايض كذلك علاج 100حالة أبقار وجاموس وأغنام ضعف عام بالمجان وصرف أدوية.

تمت القافلة بإشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وبحضور وليد عبد القوي أمين التنظيم والنائب أحمد محمد عبد المنعم أمين الزراعة والفلاحين ود. محمد بشار وكيل وزارة الطب البيطري وم. حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص والإعلامي أحمد علي أمين إعلام المحافظة ولفيف من قيادات الطب البيطري بالمديرية وإدارة أبوقرقاص والقيادات الحزبية بأمانة مركز أبو قرقاص

ورصد المركز الإعلامي لحزب مستقبل وطن لمحافظه المنيا مدى الإقبال على القافلة البيطرية وامتنانهم بالدور الذي يقوم به الحزب وجهوده.

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