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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطيني.. قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف منازل سكنية في  مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك إصابات إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث اقتحم الاحتلال البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

فلسطينى قوات الاحتلال نسف مباني سكنية مخيم جباليا قطاع غزة