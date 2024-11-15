منتخب إيطاليا يتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ويرسل بلجيكا للملحق

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على مضيفه بلجيكا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الدقيقة 11 بلمسة واحدة بعد عرضية أرضية من زميله جيوفاني دي لورينزو.

تونالي يعود للتألق مع منتخب إيطاليا

وعاد تونالي للتألق من جديد رفقة منتخب إيطاليا، عقب عودته من عقوبة الإيقاف لما يقرب من سنة؛ بسبب قضية المراهنات، التي أبعدته عن الملاعب مع ناديه ومنتخب بلاده.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب إيطاليا رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أرسل منتخب بلجيكا إلى ملحق التأهل ضد أصحاب المركز الثاني من المستوى التالي.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فرنسا صاحب المركز الثاني، والذي بلغ بدوره ربع النهائي من البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المرتبة الثالثة.