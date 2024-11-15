نيويورك تايمز: إيلون ماسك يجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، أن إيلون ماسك مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن اللقاء كان يهدف إلى تقليل التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونزع فتيل التوتر بين البلدين.

وقالت نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤول إيراني، إن سفير طهران طالب إيلون ماسك بضرورة الحصول على إعفاءات من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، وأن ينقل إيلون ماسك بعض أعماله إلى طهران.

والأربعاء الماضي، قالت شبكة "سكاي نيوز" عربية نقلًا عن مصادر إيرانية، إن طهران ترفض التخلي عن الهجوم المستقبلي الثالث ضد إسرائيل، وإن الرد مؤجل حتى بدء المفاوضات مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.