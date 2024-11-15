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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب إنجلترا يسحق اليونان بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

مباراة إنجلترا ضد
مباراة إنجلترا ضد اليونان
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سحق منتخب إنجلترا، مضيفه اليونان بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب أثينا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

دخل منتخب إنجلترا المباراة بقوة، حيث نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره اليوناني بهذا الهدف.

مباراة إنجلترا ضد اليونان

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأسود الثلاثة سعيه لتعزيز تقدمه، حتى جاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 77، سجله حارس منتخب اليونان فلاتشوديموس بالخطأ في مرماه.

وأكد كورتيس جونز على فوز منتخب إنجلترا بهدف ثالث في الدقيقة 83، تحت قيادة المدير الفني المؤقت لي كارسلي.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن تعاقده مع الألماني توماس توخيل، ليتولى تدريب منتخب إنجلترا، ولكن بداية من عام 2025.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب إنجلترا مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخب اليونان صاحب المركز الثاني.

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