حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفا

أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من قصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفا بالصواريخ.

وقال الحزب من خلال بيان له، أنه قصف بالصواريخ قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مدينة تل أبيب.

كما استهدف تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية. واستهدف تجمعًا آخر في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 3386 شهيدا و14417 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 21 شهيدا و73 جريحا.