غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، استعداداته لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

يواجه غزل المحلة بعد نهاية التوقف الدولي الحالية، نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، يوم 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعمل «عبد الملك» على معالجة جميع الأخطاء التي ظهرت في الفريق خلال مباراتي الإسماعيلي والجيش وإعادة التوازن لزعيم الفلاحين قبل مواصلة رحلة الدوري الممتاز في موسمه الاستثنائي.

أحمد عيد عبد الملك

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

ويتدرب غزل المحلة حاليًا مكتمل الصفوف بعد استعادة الثنائي عبد الرحيم عموري وأسامة النجار.

غزل المحلة يجدد الثقة في أحمد عيد عبد الملك

وحضر مران الفريق، المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية بنادي غزل المحلة، والذين أكدوا على ثقتهم في أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني وفي قدرتهم على وضع الفريق في المكان الذي يستحقه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.