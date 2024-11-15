منها «مراقبة الوزن وتمارين التنفس».. طرق فعالة لتجنب ارتفاع ضغط الدم الصباحي

يُعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم في الصباح، وهي حالة قد تزيد من مخاطر التعرض لمشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم التحكم فيها بفعالية.

وتكمن خطورة ارتفاع الضغط الصباحي في تأثيره المفاجئ على القلب والأوعية الدموية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية يومية، فيمكن السيطرة على هذا الارتفاع من خلال اتباع أساليب حياتية بسيطة تشمل تحسين النظام الغذائي، والحفاظ على وزن صحي، والالتزام بروتين صباحي يحد من التوتر، إضافة إلى اتباع توجيهات الطبيب بشأن تناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد الدراسات أن التدرج في النهوض من السرير، إلى جانب تمارين التنفس والتمدد، يساعد في تجنب التأثيرات المفاجئة على ضغط الدم، بينما تساهم وجبة فطور غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم في استقرار مستويات الضغط،

وتستعرض «البوابة نيوز» وسائل تجنب ارتفاع ضغط الدم الصباحي للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما تم نشره بموقع “ pravda.ru”.

يعد ارتفاع ضغط الدم في الصباح من المشكلات الصحية الشائعة، التي قد تتسبب بمخاطر صحية خطيرة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، وتُشير الدكتورة زاريما، بحسب موقع "pravda.ru"، إلى أن اتباع نمط حياة صحي، والالتزام بنظام غذائي متوازن، والتدرج في النهوض من السرير من أهم الخطوات للوقاية من هذه المشكلة.

وأكدت الدكتورة زاريما أن التحكم في الوزن واتباع نظام غذائي صحي يلعبان دورًا أساسيًا في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم الصباحي، وتنصح بتناول الأدوية وفق إرشادات الطبيب لضمان فعاليتها خلال ساعات الصباح الحرجة

وأضافت: يجب على المرضى توخي الحذر عند النهوض من السرير، حيث أن التحول المفاجئ من وضع الاستلقاء إلى الجلوس أو الوقوف قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، ولذا فإن القيام ببطء وتدرج يساهم في تجنب الضغط المفاجئ على القلب والأوعية الدموية.

وتشير إلى أن التوتر الصباحي الناتج عن الاستعداد ليوم العمل أو النشاطات اليومية يمكن أن يكون من مسببات ارتفاع ضغط الدم، ولذا تنصح بالاسترخاء وتخصيص بعض الوقت لممارسة تمارين التنفس العميق والتمدد قبل بدء اليوم، حيث تساعد هذه التمارين في تهدئة الأعصاب وتنشيط الدورة الدموية بشكل صحي، ما يخفف من أي ارتفاع محتمل في ضغط الدم.

كما تنصح بتناول وجبة فطور صحية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، تشمل هذه العناصر الفواكه، المكسرات، والحبوب الكاملة، وهي مواد غذائية تدعم صحة الأوعية الدموية وتساهم في استقرار ضغط الدم، إذ تعمل هذه المعادن على تقليل احتمالات ارتفاعه المفاجئ في ساعات الصباح.

ويعتبر الالتزام بهذه النصائح خطوة وقائية هامة للحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم الصباحي والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فمن خلال تبني نظام غذائي صحي، وتجنب التوتر الصباحي، والالتزام بتناول الأدوية بانتظام وفق توجيهات الطبيب، يمكن أن يكون حجر الزاوية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على مستوياته مستقرة وطبيعية طوال اليوم.