ضبط نصف طن منظف و550 عبوة مضاد حيوي مجهول المصدر بالأقصر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة، بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

ضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر

وأسفرت الحملات، عن ضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر، وطمس تاريخ الإنتاج والانتهاء ومكتوب بحبر قابل للإزالة داخل أحدي المخازن الغير مرخصة، بناحية شرق السكة الحديد بندر الأقصر.

ضبط 550 عبوة مضاد حيوي

كما نفذت مديرية التموين بالأقصر، ممثلة فى إدارة تموين إسنا، بالإشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد 550 علبة حقن سيفوتاكس مضاد حيوي داخل أحد العيادات البيطرية الغير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط كمية عدد 144 زجاجة مياة معدنية، كما تم ضبط 96 زجاجة مياة معدنية بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها داخل أحد سوبر ماركت.

وبمتابعة أعمال الحملة، تم ضبط ربع طن أسمنت، ونصف طن سماد سوبر فوسفات، وحوالي نصف طن نخالة خشنة وجميعها بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، كما تم ضبط ربع طن أسمدة مدعومة محظور تداولها بالأسواق، وتم ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لإدارة منشأه دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وصاحب مشروع جمعيتى لغلقه فى أوقات العمل الرسمية.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بكل واقعة على حدة.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها مديرية التموين بالأقصر، وإداراتها بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

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