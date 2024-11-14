معرض الهند السياحي يجذب 800 عارض من 20 دولة

يستعد قطاع السياحة العالمي لانطلاق فعاليات معرض السفر الهندي (Indian Travel Expo)، الذي يشارك به العام الحالي أكثر من 800 عارض، ويعقد بمدينة بنجالورو في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وكشفت إدارة المعرض اليوم، عن بعض التفاصيل الخاصة بنسخته المرتقبة والتي تنظمها غرفة التجارة العربية الآسيوية، ويتضمن المعرض فرص التواصل المباشر مع أكثر من 800 عارض من الهند و20 دولة أخرى، كما يشهد ورش عمل لكافة الأنماط السياحية، حيث يعد معرض ITE أيضًا موطنًا لأوسع برنامج منظم للمشترين في الهند، حيث يجذب مئات المشترين من الداخل والخارج سنويًا.

وفي مارس 2022، استقطب معرض ITE أكثر من 20 ألف زائر من شركات السياحة والطيران، وتجار التجزئة، والزوار من الجمهور، بما في ذلك أكثر من 500 شركة بارزة و130 شركة أجنبية، وفي نوفمبر 2023، استقبلت بنجالورو 922,265 وافدًا من السياح الأجانب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.8% عن عام 2022.

ومن يناير إلى نوفمبر 2023، سجلت المدينة إجمالي 8,165,945 وافدًا من السياح الأجانب، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.