محافظ قنا يهنئ الأقباط بمناسبة ميلاد الشهيد مارجرجس.. صور

زار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود مصطفي عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية، وفضيلة الشيخ محمد ذكى وكيل وزارة الاوقاف، والدكتورة سحر رمضان البلبوشى مقرر مناوب ثانى المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وبحضور القمص دانيال السريانى والقمص امونيوس فارس وكيلا المطرانية.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن تهانيه القلبية للأنبا شاروبيم، ورجال الدين المسيحي بهذه المناسبة، مشيرًا إلى روح المحبة والوِد التي تربط أبناء الشعب المصري في كافة المناسبات القومية والوطنية والدينية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى نشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأن تستمر مصر في تحقيق المزيد من التنمية .

من جانبه قدم نيافة الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والتسامح الديني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب

وقال أننا نسيج واحد وأمة واحدة نعيش في أمن وسلام، ونعمل جميعًا من أجل رفعة الوطن وعزته.

يُذكر أن القديس مار جرجس وُلِد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقّب بـ"أمير الشهداء" نظرًا لما عاناه من عذاب حين ارتحل من بلدته، في فترة الاضطهاد المسيحي على يد الرومان، وقد بُنيت عدة كنائس تخليدًا لذكراه في مصر والعالم العربي.

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