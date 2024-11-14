النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة ربع نقل بالقطامية

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة القطامية، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جرائم المتهمين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية بإستخدام سيارة أخرى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات