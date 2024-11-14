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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المواد المخدرة، بمنطقة بدر، تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها

أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية استعجال تقرير المعمل الكيميائي البحر الاحمر الشروق وبدر العناصر الإجرامية