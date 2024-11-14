ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام مزلقانات السكة الحديد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناشدت وزارة النقل اليوم الخميس المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور و الالتزام بالعبور  بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم  اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقنها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وزارة النقل مزلقانات السكة الحديد اقتحام المزلقان مسير القطارات