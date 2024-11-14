"جلوب سوكر 2024"|محمد صلاح والأهلي ينافسان على 4 جوائز.. صراع جديد بين رونالدو وميسي.. وريال مدريد ومانشستر سيتي يسيطران على الترشيحات

كشف مجلس دبي الرياضي، اليوم الخميس، عن القائمة الكاملة للمرشحين لحصد جوائز جلوب سوكر 2024، والتي شهدت تواجد مصري بمنافسة الأهلي على جائزتين، وكذا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزتين أيضًا.

ويقام حفل جوائز جلوب سوكر 2024، في نسخته الـ15، يوم 27 ديسمبر المقبل، ويوزع خلاله مجلس دبي الرياضي جوائز الأفضل خلال العام الجاري في العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط، التي يبلغ عددها 12 جائزة، نستعرضها في التقرير التالي.

جوائز جلوب سوكر 2024

جوائز جلوب سوكر 2024، هي: أفضل لاعب في العالم، أفضل ناد في العالم، أفضل ناد في الشرق الأوسط، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم في العالم، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل لاعب ناشئ في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل ناد للسيدات، أفضل مدير رياضي، وأفضل وكيل.

وينافس الأهلي على جائزتي: أفضل ناد في العالم وأفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يصارع محمد صلاح على جائزتين، هما: جائزة أفضل لاعب في العالم، التي تشهد صدام جديد بين أسطورتي العصر الحالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بالإضافة إلى جائزة أفضل مهاجم في العالم، وللتصويت اضغط هنا.

جوائز جلوب سوكر 2024

جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 من جلوب سوكر

يتواجد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من جلوب سوكر، ضمن 33 لاعبًا من مختلف الأندية والدوريات.

وجاءت القائمة، كالتالي.

محمد صلاح - ليفربول

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

كيليان مبابي - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

جود بيلينجهام - ريال مدريد

داني كارفخال - ريال مدريد

توني كروس - ريال مدريد

رودريجو جوس - ريال مدريد

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

لامين يامال - برشلونة

داني أولمو - برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

بوكايو ساكا - أرسنال

ويليام ساليبا - أرسنال

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

أليخاندرو جريمالدو - باير ليفركوزن

رودري - مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

فيل فودين - مانشستر سيتي

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

نيكولو باريلا- إنتر ميلان

هاكان تشالهان أوغلو - إنتر ميلان

هاري كين - بايرن ميونخ

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

أرتيم دوفبيك - روما

نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

أديمولا لوكمان - أتالانتا

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة.

المرشحون لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم بتواجد محمد صلاح وميسي ورونالدو

جائزة أفضل ناد في العالم 2024 من جلوب سوكر

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم 2024، وسط كبار وعمالقة أوروبا، حيث يصارع ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين حققا إنجازات عديدة في الفترة الأخيرة.

ويدخل الأهلي في منافسة قوية أمام 11 ناديًا على الجائزة، هم: العين الإماراتي، ريال مدريد، أتالانتا الإيطالي، أتلتيكو ​​مينيرو البرازيلي، باير ليفركوزن الألماني، بوتافوجو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

المرشحون لحصد جائزة أفضل ناد في العالم 2024 من جلوب سوكر

الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024 من جلوب سوكر

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر 2024، قائمة الأندية التي تتنافس على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، والتي شهدت تواجد 5 أندية عربية، على رأسها الأهلي.

ويعد الأهلي، هو النادي الوحيد من قارة أفريقيا ضمن المرشحين لحصد الجائزة، إذ يتنافس مع كبار الأندية الخليجية، وهم الهلال واتحاد جدة والنصر من السعودية، بالإضافة إلى العين الإماراتي.

وسبق أن توج الأهلي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط في عام 2023، وتسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء في حفل جوائز جلوب سوكر.

الأهلي ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط

جائزة أفضل مدرب في العالم 2024 من جلوب سوكر

وكشفت اللجنة المنظمة عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في العالم، والتي شهدت تواجد 9 مدربين، على رأسهم: الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وضمت القائمة: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، لويس دي لافوينتي (منتخب إسبانيا)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن الألماني)، مايكل أرتيتا (أرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، جاسبيريني (أتالانتا)، سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب من جلوب سوكر

جائزة أفضل لاعب وسط في العالم 2024 من جلوب سوكر

وفي جائزة أفضل لاعب خط وسط، يتواجد الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي، بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2024 لأفضل لاعب في العالم.

وضمت قائمة الترشيحات: توني كروس، جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)، داني أولمو (برشلونة)، كول بالمر (تشيلسي)، رودري (مانشستر سيتي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا (باير ليفركوزن).

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب خط وسط

ترشيحات جائزة أفضل مهاجم في العالم 2024 من جلوب سوكر

ويعود محمد صلاح للمنافسة على الجائزة الثانية من جوائز جلوب سوكر 2024، وهي جائزة أفضل مهاجم في العالم، وسط صراع كبير مع كل من، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي (ريال مدريد)، أرتيم دوفبيك (روما)، إيرلينج هالاند وفيل فودين (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، لامين يامال (برشلونة)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بلباو).

جائزة أفضل مهاجم من جلوب سوكر 2024

جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2024 من جلوب سوكر

ويتواجد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، رفقة رباعي عربي، هم: الجزائري رياض محرز (أهلي جدة السعودي)، المغربي سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، السعودي سالم الدوسري (الهلال السعودي)، المغربي مراد باتنا (الفتح السعودي)، بجانب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي)، والباراجواياني كاكو (العين الإماراتي).

رونالدو ينافس رباعي عربي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم 2024 من جلوب سوكر

وعلى مستوى جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم 2024، المقدمة من جلوب سوكر، يأتي كل من: لامين يامال (برشلونة)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، أردا جولر (ريال مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، سافينيو (مانشستر سيتي)، كينان يلدز (يوفنتوس)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ) جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ديزيري دوي (رين الفرنسي).

جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم 2024 من جلوب سوكر

جائزة أفضل لاعبة في العالم 2024 من جلوب سوكر

ويأتي على رأس الترشيحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم 2024، إيتانا بونماتي نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا، المتوجة بجائزة البالون دور للسيدات العام الجاري.

جائزة أفضل لاعبة في العالم 2024

وهناك جوائز أخرى من جلوب سوكر، أفضل ناد للسيدات، وأفضل وكيل أعمال، وأفضل مدير رياضي، والتي جاءت قائمة مرشحيها كالتالي.

جائزة أفضل ناد للسيدات

جائزة أفضل وكيل أعمال