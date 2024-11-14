رئيس حزب الاتحاد: الشائعات أحد أشكال الحرب المتقدمة لتدمير الشعوب



قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة، تحتم علينا اليقظة تجاه ما ينشر من معلومات، والتحقق من مصادرها قبل الإقرار بها وإعادة نشرها، لأن المجتمع المصري يعاني من أزمة عدم التحقق من المعلومات التي يتلقاها في حين أن كثير منها مغلوط تماما.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه «في حزب الاتحاد، كنا قد عملنا على مواجهة هذه الأزمة والظاهرة السلبية ، فعمدنا لتنظيم سلسلة تحت عنوان "الوعي" نظمنا خلالها عدد جيد من الندوات، وتناولنا القضايا التي تهم الشارع المصري، واستضفنا فيها ذوي الشأن، وقدموا إيضاحات هامة للغاية للرأي العام».

وأشار إلى أن هذا الأسلوب، يمكن القول إنه أحد الادوات المثلى، للتعاون مع سيل الشائعات التي تتعرض لها مصر، وتهز ثقة المواطنين في بلدهم.

واختتم صقر قائلا: «الشائعات هي بمثابة حرب، لا يمكن القول إنها تقل خطورتها عن الحروب الأخرى النظامية، فهي أحد أشكالها المستحدثة أو ما يطلق عليه حروب الجيل الرابع».