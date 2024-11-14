ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، والإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط 3 أشخاص بدائرة القسم، وذلك لقيامهم بتشكيل عصابي فيما بينهم تخصصوا في سرقة المواطنين بالطريق العام والإتجار في المواد المخدرة متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

تعود أحدات الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم خضر معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والقوة الأمنية المرافقه له على الطريق الدائرى، أبصر 3 أشخاص وهم: "يوسف.و. إ" 20 سنه عاطل و"أحمد. ح. ع" 20 سنة، عاطل، وشهرته "فرخة"، و "عمر ن ي" 17 سنة، سائق توك توك مقيمين جميعا مسطرد دائرة القسم، يستقلوا دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس التجاه، وعند إستيقافهم عثر بحوزتهم علي سلاح نارى "فرد خرطوش" و سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما وذلك لسرقه المواطنين كرها عنهم والاتجار فى المواد المخدرة، وأن الأسلحة المضبوطه بحوزتهم يستخدمونها في إرتكاب وقائع السرقه بالإكراه، ودفاعا عن تجارتهم الآثمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31723 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنه 2024، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.