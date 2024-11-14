بنك مصر يفتتح مركزًا جديدًا لخدمة كبار عملاء الشركات

افتتح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أول مركز أعمال لخدمة كبار عملاء الشركات الكبرى تحت مسمى "Flagship Business Center"، وذلك بحضور كلا من حسام الدين عبدالوهاب، وأحمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، ولفيف متميز من قيادات البنك.

ويعد Flagship Business Center جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنكفي خدمة كبار عملائه من الشركات الكبري، ويتماشى مع أحد اهم الركائز الاستراتيجية للبنك الا وهي محورية العميل، حيث يعمل بمثابة شريك نجاح لهم مستهدفا تقديم تجربة مصرفية مميزة ومصممة خصيصًا لكبار عملاء الشركات ممن يحتاجون إلى خدمات استشارية متخصصة تتناسب مع حجم أعمالهم وتساهم في دعم نمو أعمالهم ، ليتم تقديم بعض المزايا الحصرية لهم مثل الأولوية والسرعة في تنفيذ الخدمات، حضور ورش عمل متخصصة، المشاركة في المنتديات التجارية، والمشاركة في مناقشات استراتيجية لتنمية أعمال شركاتهم .

ويأتي افتتاح هذا المركز تأكيدًا على التزام بنك مصر بتعزيز رضا العملاء، ورفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة؛ حيث يضم فريق العمل نخبة من الموظفين ذوي الخبرة العالية والكفاءات والذين يكرسون جهودهم لتلبية متطلبات العملاء بدقة واحترافية.

ويؤكد بنك مصر، أن هذا المركز يمثل بداية جديدة نحو تقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات الشركات، وترتقي بتجربة العملاء إلى أعلى المستويات، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.