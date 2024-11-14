وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى السادات بالمنطقة العاشرة

قام اليوم الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية موسعة في مستشفى السادات المركزي ووحدة طب الأسرة بالمنطقة العاشرة.

بدأت الجولة بمستشفى السادات المركزي، حيث تفقد جميع الأقسام الطبية، بما في ذلك أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، الأقسام الداخلية، المعمل، العيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي.

حيث اطمأن الدكتور أسامة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتوافر الأجهزة الطبية، وأكد على أهمية تحسين جودة الرعاية الصحية في كافة الأقسام. كما تفقد سكن التمريض الذي تم نقله مؤخرًا تحت إشرافه، بناءً على الشكوى المقدمة من المستشفى، حيث أمر بإعادة رش السكن لمكافحة الحشرات.

كما شملت الجولة زيارة وحدة طب الأسرة بالمنطقة العاشرة، حيث التقى بالعاملين وتابع سير العمل، واطلع على الجهود المبذولة في المبادرات الرئاسية، خدمات التطعيم، صرف الألبان، ومتابعة الحوامل، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطوير خدمات الرعاية الأولية لتلبية احتياجات المواطنين.

واختتم الدكتور أسامة جولته بتفقد العمل في مستشفى السادات الجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية، ودعا إلى مواصلة تحسين الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل ملائمة لكافة الكوادر الطبية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

رافق وكيل الوزارة في الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاج، والدكتورة أسماء دياب من إدارة العلاج، وكان في استقبالهم الدكتور ناصر خضر، مدير الإدارة الطبية بالسادات، والدكتور محمد الشيخ، مدير المستشفى، والدكتور عبد الرحمن رجب، مدير العلاج بالإدارة، والدكتور أسامة عسل، وكيل المستشفى، والدكتورة حسناء عبد الرحمن، نائب المدير، بالإضافة إلى مسؤولي التمريض والعلاقات العامة.