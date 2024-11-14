دوللى شاهين لـ«البوابة نيوز»: لبنان يحتاج لدعم واسع والعمل على الأرض.. نور ابنتى هدية من ربنا والعوض الحقيقى.. جمهور «تيك توك» يلهث وراء المشاهدات والمشاعر لم تعد مثل الماضى

أطلقت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين ألبومها الجديد الذى اختارت له اسم »كوين» وهو مكون من 8 أغانٍ وتم طرح خمس أغانٍ منه حتى وقتنا الحالي، تباعا على طريقة السينجل، وآخرها أغنية «أنا الحاجة الحلوة» التى كتبها الشاعر الغنائى السيد علي، ولحنها أحمد يوسف، ومن توزيع طارق حسيب، وإخراج الفيديو كليب لزوجها مؤمن يوسف.

التقت «البوابة نيوز» دوللى شاهين وابنتها وتحدثت خلال اللقاء عن علاقة الصداقة التى تجمعها بها، وإقدامها على الكتابة الدرامية، وأيضا رأيها فى دعم وطنها لبنان بالأعمال الفنية، وغيرها من التفاصيل

إلى نص الحوار.

دوللي شاهين وابنتها نور

■ كيف كانت كواليس تصوير كليب "أنا الحاجة الحلوة" بالتعاون مع زوجك المخرج مؤمن يوسف؟

- مؤمن يتعامل بشكل احترافى ويفصل حياتنا الشخصية عن العمل، وتعبنا كثيرا حتى يخرج الكليب بشكل يرضى الجمهور، وسعيدة بالتعاون معه فى كليبات الألبوم هو عينه حلوة وبالطبع يتمنى لى كل النجاح.

■ كيف تقيسين نجاح أغانيك حاليا وسط تعدد منصات الموسيقى، عن طريق المشاهدات، أم ردود الأفعال على السوشيال ميديا، أم عندما تسمعين الأغانى فى الشارع؟

- أقيسها بردود الأفعال مع الجمهور، الأمر ليس بالمشاهدات و"مفيش حاجة اسمها نمبر وان"، العمل الجيد يفرض نفسه وينجحه الجمهور دائما، والأغنية المختلفة تعيش.

شجاعة فنية

■ طرحت مؤخرا الأغاني: أنا الحاجة الحلوة، ودوللى ست البنات، ألا تتخوفى من اتهامك بالغرور من البعض على خلفية اختياراتك الغنائية؟

- لا يشغلنى هذا، ولا أهتم من يريد أن يرى ذلك فليراه، هناك أيضا من يحبها وأتلقى ردود أفعال إيجابية عليهم.

■ ألا تتخوفى من اتهامك بتقليد اختيارات الفنان محمد رمضان مثل أغانيه نمبر وان، وغيرها التى تعبر عن الاعتزاز بالنفس؟

- يهمنى تقديم عمل حلو مقتنعة به، ولا أفكر فى المقارنات وأهم شيء عندما أطرح أغنية أكون فخورة بها إنما رد الفعل دائما سيكون هناك سلبى وإيجابي، وبشكل عام أحب المزيكا الإسباني، واختياراتى من الكلمة "اللى تشد ودني" أحبها وأحسها.

■ هل فكرتِ فى تقديم أغنية وطنية لبنانية، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية مؤخرا؟

- أرى أن الكليب لا يدعم قضية، لا يدعم وطنا، البلد محتاج دعم مادى اقتصادى عمل على الأرض، وهناك مشاكل من ٣٠ سنة، ولم تصنع فارقا أغنية صنعت للبنان أوغزة، زمان كانت أغانى عبد الحليم وأم كلثوم ترفع من المعنويات أيام الحرب، إنما الشعب حاليا للأسف ملهى على تيك توك يلهث وراء المشاهدات، المشاعر لم تعد مثل الماضي، وعندما أقدم أغنية للبنان سأكون أكذب على نفسى وعلى وطنى الوطن محتاج للكثير بعيدا عن المزيكا والفن.

■ متى تعودين للتمثيل؟

- أرحب بالتمثيل ولكن بالعمل الذى يضيف لي، وأنا ضد الموافقة بما يعرض عليّ لمجرد التواجد، أتمنى تقديم مسرح استعراضى شىء جديد مختلف حتى لا يمل المتلقي، إنما المسرح بالشكل التقليدى لا يستهويني، التمثيل لدى يأتى فى المرتبة الثانية والغناء المرتبة الأولى.

■ هل تحضرين لعمل فنى جديد على مستوى التمثيل؟

- أقدم على خطوة جديدة فى مسيرتى الفنية وهى الكتابة الدرامية أعمل حاليا على كتابة مسلسل مكون من ٨ حلقات أكتبه بنفسى للعرض على إحدى المنصات لأول مرة وهو فى مرحلة الكتابة ولم يتم اختيار المخرج أو الممثلين حتى الآن، وأتمنى أن يرى النور قريبا، وسأكون بطلة العمل.



■ كيف تخرجين نفسك من الأجواء السلبية؟

- أستمع لأغانى إسبانية، أحب العديد من الفنانين منهم بيتبول، إنريكى إجلاسياس، وغيرهم الكثير لدى قائمة خاصة تخرجنى من "الموود" السلبى وأشعر أننى منتعشة وفريش، وبسبب ابنتى وحبها للأغانى الكورية أستمع إليها أيضا وأصبحت أحبها هم مبهجين وحلوين.

الأمومة والفن

دوللي شاهين وابنتها نور ومحررة البوابة

■ كيف تعاقب ماما دوللى ابنتها نور؟

- لا أحبذ مبدأ العقاب، إنما أزعل منها، لترد ابنتها نور، لما "تزعل" منى أنا أزعل وهذا أكبر عقاب.

■ وما أصعب المواقف التى تعرضتِ لها مع نور فى فترة المراهقة؟

- نور هدية من ربنا أعتبرها العوض الحقيقي، ربنا رزقنى ببنت هادية وجميلة وعلاقتنا تعتمد على الصداقة، والحمد لله لا أشعر بأى شيء صعب معها بل أستمتع بكل وقت نقضيه سويا.

■ وما مواهب نور ابنتك التى اكتشفتها حتى الآن؟

- نور لديها مواهب عديدة تغنى باللغة الإنجليزية فقط، وفكرة غنائنا معا لم نحضر لها ربما فى المستقبل، هى ترقص الباليه وترسم وتتعلم رقص وتعزف بيانو وجيتار، فكرة احترافها الغناء فى علم الغيب.

■ دائما تحافظين على رشاقتك، اوصفى لنا علاقتك بممارسة الرياضة؟

- حياتى تتوقف عند تصوير الكليبات حتى أنتهى منه، وأتوقف عن ممارسة الرياضة حتى لا أخسر من وقت العمل، وفى الأوقات العادية أحرص على الذهاب "للجيم".

■ ماذا يكون رد فعلك عندما تخرج شائعة عنك؟

- لا أحب الرد على الشائعات من زمان، ولا أدافع عن نفسى فى حياتى العادية، وتابعت ضاحكة،"بلبس التهمة وعادى أنا موافقة".

■ ماذا تحضرين للجمهور من أغانى خلال الفترة المقبلة؟

- أطرح باقى أغانى ألبوم "كوين" تباعا على طريقة السينجل، ويتبقى منه ثلاث أغانٍ.