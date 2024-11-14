أبرزها الوقاية من السكري.. فوائد صحية مذهلة لبذور عباد الشمس

تعد بذور عباد الشمس من الأغذية الشائعة التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتدعمه في العديد من الوظائف الحيوية، حيث تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية، والبروتينات، والألياف، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين هـ، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والفوسفور، وهذه المكونات تجعل من بذور عباد الشمس وجبة خفيفة مفيدة للقلب.

إذ تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، كما تعزز بذور عباد الشمس مناعة الجسم بفضل مضادات الأكسدة، وتدعم وظائف الجهاز الهضمي بسبب محتواها العالي من الألياف، وتعتبر بذور عباد الشمس خياراً جيداً للوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية أو يحتاجون إلى دعم إضافي للطاقة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز فوائد بذور عباد الشمس وتأثيراتها الصحية المتنوعة، وفقًا لما تم نشره بموقع “تايمز أوف انديا”.

يعتبر اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، من الأغذية التي تتمتع بفوائد صحية متعددة، إذ يشير خبراء التغذية إلى أنها تحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات الأساسية، إلى جانب معادن مهمة مثل المغنيسيوم، السيلينيوم، الزنك، والحديد، ما يجعلها مفيدة لصحة الدم، المناعة، البشرة والشعر، وفيما يخص فوائدها، فقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول اللب السوري كوجبة خفيفة يمكن أن يشكل إضافة ممتازة للنظام الغذائي كونه مصدراً للدهون الصحية والبروتينات، ومن هنا، يعد وجبة مثالية لدعم الطاقة اليومية، ويسهم في تحسين وظائف القلب والشرايين عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة وحمض اللينوليك، الذي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم الألياف الموجودة في اللب السوري في تحسين الهضم وتسهيل حركة الأمعاء، مما يحد من الإمساك، كما يعزز صحة العظام والعضلات بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم. وتشير الدراسات إلى أن تناوله يساهم أيضاً في تقوية الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

ومن أبرز فوائد اللب السوري التي يجمع عليها الخبراء:

1. خفض الكوليسترول: يحتوي اللب السوري على أحماض دهنية غير مشبعة، تساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفع، مما يحسن من صحة القلب.

2. مضاد للأكسدة: يُعد اللب السوري غنياً بالفيتامينات التي تعمل كمضادات للأكسدة، فتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

3. الوقاية من السكري: يسهم اللب السوري، بفضل حمض الكلوروجينيك، في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الجلطات وأمراض القلب.

4. تحسين البشرة: يساعد في مكافحة حب الشباب وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

5. تعزيز المناعة: يساعد اللب السوري في دعم جهاز المناعة ويقي الجسم من الأمراض، إضافة إلى أنه يحتوي على النحاس والسيلينيوم، وهما من المعادن التي تحارب الخلايا السرطانية وتساهم في إصلاح الخلايا التالفة.