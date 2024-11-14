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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للناشئين بعد تغلبه على الجزائر بهدفين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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اجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا ببعثة منتخب مصر للناشئين  تحت ١٧ سنة وبالدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب  بالمغرب .
قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبين وجهازهم الفني علي فوزهم بمباراة اليوم امام الجزائر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.
وطالب صبحي  اللاعبين والجهاز الفني بنسيان المباراة السابقة التي تعرض فيها المنتخب للخسارة أمام المنتخب المغربي في بداية المنافسات ، والتركيز فيما تبقي لمنتخبنا القومي للناشئين من مباريات  بقيادة الكابتن  أحمد الكاس  في تصفيات شمال إفريقيا مواليد ٢٠٠٨ التي تحتضنها  المغرب  

وأكد ان  الفرصة ما زالت مواتية لهم لاقتناص بطاقة الصعود لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .
ويتبقي للمنتخب مباراتين امام منتخبي  تونس وليبيا يتحدد بعد الانتهاء منها المنتخب الصاعد لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر للناشئين وزير الرياضة كأس الأمم الإفريقية الدكتور أشرف صبحى