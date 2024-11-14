منتخب الشباب يخسر أمام المغرب في تصفيات شمال أفريقيا

خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، أمام نظيره المغربى، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ودخل ميكالي المباراة بتشكيل كالتالي: "عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، ومعتز محمد - عبد الله بوستانجي - سليم طلب - أحمد كاباكا- محمد زعلوك- محمود لبيب- محمد سمير- عمر خضر- عمرو خالد بيبو - محمد السيد".

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب كالتالى: "عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى".

