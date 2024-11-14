مصر تخوض بطولة العالم للقوة البدنية في شيكاغو بـ 5 لاعبين

يخوض المنتخب المصري للقوة البدنية، منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 30 دولة.



وتضم بعثة المنتخب المصري 5 لاعبين وهم: آلاء محمد وزن 60 كجم، وعبد الرحمن جابر 60 كجم، وأحمد سعيد 82 كجم، وامير سعد 125 كجم، ومحمد خلاف 140 كجم.



ويقود الفريق فنيًا المدير الفني كابتن عادل العسال، فيما يرأس البعثه اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة.



وقد وصلت بعثة مصر بالأمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجهت اليوم إلى مقر البطولة لإجراء الميزان، حيث قام اللاعبون بتدريبات خفيفة استعدادًا للمنافسات التي ستنطلق غدًا بحضور السفيرة ندى دراز قنصل عام مصر في ولاية شيكاغو الأمريكية، التي أعربت عن سعادتها بمشاركة البعثة المصرية في بطولة العالم، وأكدت على حضورها منافسات البطولة لتشجيع لاعبي مصر.



وقد أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن الخمسة لاعبين المصريين المشاركين في بطولة العالم سيحصدون خمس ميداليات ذهبية حيث أن هدف مصر في جميع مشاركاتها العالمية حصد أقصى عدد من الميداليات.

الجدير بالذكر أن مصر توجت في النسخة الماضية من بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في مانشستر 4 ميداليات ذهبية بعد المشاركة ببعثة مكونة من 6 لاعبين.