افتتاح تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 على أنغام السمسمية



افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، مساء اليوم الخميس، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، والتي يشارك في أحداثها منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الفترة من 14وحتى 26 نوفمبر الجاري.



كان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 قد استقبل وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مدير الأمن، وجمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا، ومحمود همامي المدير التنفيذي، وخالد الدراندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرياضية.

"استغرق حفل الافتتاح المصغر لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 بإستاد هيئة قناة السويس الجديد عشرة دقائق، شهد فقرات رائعة قدمتها فرقة الإسماعيلية الاستعراضية التراثية، تحت إشراف الفنان ماهر كمال، التي قدمت فلكلور إسماعيلاوي على أغنية "بتغني لمين يا حمام" و"مصر بتسلم عليكم باللغتين الإنجليزية والفرنسية".



حقق منتخب تونس للشباب لكرة القدم مواليد 2005 فوز ثمين على نظيره الليبي بهدفين لهدف في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة التي استضافها إستاد هيئة قناة السويس الجديد الليلة، أحرز للفائز الصادق محمود ويوسف بشة من ضربة جزاء بينما سجل للمهزوم عمر الحراق، أدار المباراة الجزائري لطفي بقويسة وعاونه المغربي حمزة ناصري والجزائرية سارة كمادة، ورابعًا مصطفى كشاف وراقبها سمير محمود عثمان وحصل التونسي الصادق محمود علي لقب رجل المباراة.





خسر منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 من نظيره المغربي بهدفين لهدف في اللقاء التي جرى بينهما مساء اليوم الخميس، أحرز للفائز سعد الحداد وعثمان معما، والمهزوم محمد سمير، أدار المباراة التونسي نعيم حسني ومواطنه يوسف الجامي والليبي منجي العياط ورابعًا الأوغندي لاكي رزاق وراقبها الجزائري مهدي عبيد وحصل على لقب رجل المباراة المغربي معاد دحاضره.



تصدر منتخبا تونس والمغرب الجولة الأولى لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 برصيد ثلاث نقاط بعد فوزهم على نظرائهم ليبيا ومصر اللذان لم يحصدا أي نقاط.