ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الإهمال الطبى.. وفاة رضيعة داخل حضانة مستشفى بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظت رضيعة تبلغ من العمر أيام، أنفاسها الأخيرة داخل حضانة إحدى المستشفيات الشهيرة، أثناء تلقيها العلاج نتيجة الإهمال، بمنطقة مصر القديمة.

كشفت التحريات الأوليه أن الطفلة دخلت الحضانه بعد ولادتها مباشرة نتيجة تعرضها لمشاكل صحية، وأصيبت بغرغرينة في القدم أثناء تركيب كانولا لإعطائها الأدويه من خلالها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

بدأت الواقعه بتلقي نيابة مصر القديمة إخطارا يفيد بتحرير أسرة طفله محضر إهمال ضد إحدى المستشفيات مما أسفر عن وفاة رضيعتهم أثناء تلقيها العلاج داخل الحضانه بسبب الإهمال.

التحريات الأولية اكل صحي اسرة طفلة إهمال المستشفيات الشهيرة منطقة مصر القديمة