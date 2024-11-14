بسبب الإهمال الطبى.. وفاة رضيعة داخل حضانة مستشفى بمصر القديمة

لفظت رضيعة تبلغ من العمر أيام، أنفاسها الأخيرة داخل حضانة إحدى المستشفيات الشهيرة، أثناء تلقيها العلاج نتيجة الإهمال، بمنطقة مصر القديمة.

كشفت التحريات الأوليه أن الطفلة دخلت الحضانه بعد ولادتها مباشرة نتيجة تعرضها لمشاكل صحية، وأصيبت بغرغرينة في القدم أثناء تركيب كانولا لإعطائها الأدويه من خلالها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

بدأت الواقعه بتلقي نيابة مصر القديمة إخطارا يفيد بتحرير أسرة طفله محضر إهمال ضد إحدى المستشفيات مما أسفر عن وفاة رضيعتهم أثناء تلقيها العلاج داخل الحضانه بسبب الإهمال.