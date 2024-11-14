تقرير لـ "القاهرة الإخبارية".. البيت الأبيض يعترف باستفادة واشنطن من الأزمة الأوكرانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان: “البيت الأبيض يؤكد أهمية دعم كييف لصالح صناعة الأسلحة الأمريكية”.

وأوضح التقرير أن البيت الأبيض في تصريحات حول أهمية دعم كييف من أجل صناعة السلاح الأمريكية، اعترف فيها باستفادة واشنطن المباشرة من الأزمة الأوكرانية التي باتت تقترب من إتمام عامها الثالث.

وأشار إلى أن منطقة البحر الأسود تحولت إلى ساحة اختبار الأسلحة الغربية، وعلى رأسها الأسلحة والأنظمة العسكرية الأمريكية المتطورة، وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية فإن أبرز ما تم تجربته بشكل مكثف في الصراع الروسي الأوكراني، هو نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” الذي يساعد على توجيه بعض الذخائر الدقيقة نحو أهدافها، وقذائف المدفعية الذكية، والذخائر الخارقة للتحصينات، والمنظومات الصاروخية مثل "هيمارس".

وتعيد تصريحات البيت الأبيض الأخيرة، إلى الأذهان تقريرًا نشرته صحيفة نيويورك تايمز منذ أكثر من عامين؛ أشارت فيه إلى تحول أوكرانيا لأفضل ساحة اختبار للأسلحة والأنظمة الجديدة.



