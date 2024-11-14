حسين فهمى يتصدر "التريند" بعد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

أثارت مواقف الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإنسانيه والوطنية النبيلة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد كلمته في حفل افتتاح المهرجان.

وتصدر "فهمى" "تريند" محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أعلن دعمه لفلسطين، قائلا: "قررنا أن نتضامن مع أشقائنا بغزة وعلى مدار سنوات طويلة القضية الفلسطينية هي قضية مصر، ومن مكاني كرئيس مهرجان القاهرة أعرب عن تضامنا مع غزة وفلسطين ولبنان التي عانت سنوات".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بكلماته وتضامنه مع الشعب الفلسطيني واللبنانى، ووجهوا التحية والشكر للفنان حسين فهمى، وجاءت ابرز التعليقات: "قدم صورة محترمة للفنان المصرى والعربى".

وكان قد كشف في وقت سابق عن عدم وجود أي رعاة تدعم الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة، وأن جميع رعاة المهرجان هذا العام هم مصريين.

يشار الى ان الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، تشهد مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.