“حزب الله” اللبناني يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بوابة العمرا بمستوطنة كفر يوفال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف تجمّع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

كما أعلن الحزب، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أنه استهدف، للمرّة الثانية، مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.

وبحسب بيانات آخرى منفصله، استهدف حزب الله قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة نوعية، كما استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصلية صاروخية.

وأكد حزب الله، ‏استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، بصليةٍ صاروخيّة، وتجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخية.

كذلك استهدف الحزب اليوم، مستوطنات برعام ويرؤون والمالكية وكفر يوفال بصلية صاروخية، فيما استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، بقذائف المدفعية.