محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي و ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة، نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر ، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتيسير العمل لأعضاء اللجنة بالمراكز والمدن للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكدًا علي أهمية توفير مناخ آمن للطفل .

ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأطفال الجوانب الاخلاقية التى يجب ان يتحلي بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الي نشر رسايل توعوية محددة عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث علي الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.

كما استعرض حمادة بدوي عضو وحدة حماية الطفل بالمحافظة، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام ٢٠٢٤ ، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات عمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من امراض مثل ( سكر . قلب . ضغط . الخ ) لوضع آلية التعامل معهم بعمل دليل لكل طفل يتم توزيعه علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لتوعية الطلاب والمدرسين بطريقة التعامل مع الأطفال المصابين بتلك الأمراض.

هذا وقد أوصت اللجنة بضرورة الحد من حالات التسول، وذلك بعمل محاضر الاتجار بالبشر لمستغلي الأطفال في عملية التسول.