منتخب تونس يحجز مقعده في أمم أفريقيا 2025 بفوز درامي على مدغشقر

نجح منتخب تونس في حسم تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه المثير على نظيره مدغشقر بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

جلس حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مقاعد بدلاء المنتخب التونسي في مباراته ضد مدغشقر.

شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، ما أسفر عن تبادل الأهداف.

منتخب تونس يتأهل رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025

تقدم المنتخب التونسي مبكرًا عن طريق حمزة رفيعة بهدف في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مدغشقر النتيجة بهدف عكسي لحارس المرمى التونسي أمان الله مميش بخطأ كارثي في الدقيقة 20.

وعاد نسور قرطاج للتقدم مجددًا عن طريق سيف الله لطيف بهدف ثان في الدقيقة 39، قبل أن يعادل منتخب مدغشقر النتيجة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول، بهدف التعادل في الدقيقة 45+3.

شهد الشوط الثاني سيطرة تونسية واضحة، قبل أن يحصل وجدي كشريدة لاعب منتخب تونس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، ولكن في الوقت المحتسب بدل من الضائع، تمكن علي العبدي من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 برأسية.

هذا الفوز، منح منتخب تونس التأهل للمرة الـ22 في تاريخه لنهائيات كأس أمم أفريقيا، وللمرة الـ17 على التوالي، إذ لم يغب عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية منذ 1994.

بتلك النتيجة، رفع منتخب تونس رصيده إلى 10 نقاط، على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بينما تجمد رصيد منتخب مدغشقر عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.