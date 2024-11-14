بمقدار 6 قروش.. ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2024، في البنوك بمقدار 6 قروش على الأقل قبل إغلاق العمل في البنوك، مسجلا 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم



بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في ميد بنك قم 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، التعمير والإسكان".



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.26 جنيه للشراء و 49.36 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ثم 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات"، قم 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المصرف العربي الدولي،التجاري الدولي CIB، QNB،البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية وHSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناةس السويس، الأهلي الكويتي".