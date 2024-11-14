نائب محافظ الأقصر يشارك المسيحيين احتفالاتهم بدير مارجرجس بأرمنت.. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابة عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الإقليم، اليوم الخميس، الأخوة المسيحيين احتفالاتهم داخل دير مارجرجس بمناسبة تكريس أول كنيسة بإسم القديس مارجرجس بجبل الرزيقات فى مدينة أرمنت غرب محافظة بالأقصر.

وقام نائب محافظ الأقصر بزيارة للدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والأمنية، على رأسهم اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وكان فى استقبال نائب محافظ الأقصر ومرافقيه، وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على الدير، ونيافة الأنبا بيمين مطران نقادة وقوص، ونيافة الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الانبا يوساب الأسقف العام على الأقصر ومجمع دير الرهبان بالرزيقات، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، وأعضاء مجلس النواب والعمد والمشايخ ورجال الأزهر والأوقاف.

"أبو زيد" يكشف سبب غياب محافظ الأقصر عن حضور احتفالات مارجرجس

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن مثل هذه الاحتفالات تؤكد على روح المحبة والتعاون، وتؤكد على أن الشعب المصري نسيج واحد، ناقلا تحيات محافظ الأقصر الذى حالت ظروف سفره دون الحضور لهذة المناسبة، ومؤكدا على دعم المحافظة لهذا الحدث الكبير.

يذكر أن الاحتفال بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، يتوافد عليه أكثر من مليون زائر، ويبدأ سنويا فى العاشر من شهر نوفمبر ويستمر حتى يوم ١٦ نوفمبر من كل عام.

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