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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب قطر يقتنص فوزًا ثمينًا من أوزبكستان في تصفيات آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر
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تمكن منتخب قطر من تحقيق فوز مثير على أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جاسم بن حمد معقل نادي السد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سيطر منتخب قطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وترجم سيطرته إلى هدفين عن طريق نجمه المعز علي في الدقيقتين 25 و41.

وفي الشوط الثاني، قدم منتخب أوزبكستان أداء قويًا، ونجح في العودة للمباراة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق أبوسبيك في الدقيقتين 75 و80، ليجعل المباراة مثيرة للغاية.

منتخب قطر يحيي آماله في التأهل

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه إلى التعادل، تمكن البديل لوكاس مينديز من تسجيل هدف الفوز القاتل للعنابي في الدقيقة 102، ليهدي المنتخب القطري 3 نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع منتخب قطر رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد أوزبكستان عند 10 نقاط في المركز الثاني.

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