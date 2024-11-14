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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الإمارات يضرب قرجيكستان بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
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ضرب منتخب الإمارات شباك نظيره قرجيكستان بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سيطر منتخب الإمارات على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجم سيطرته إلى أهداف مبكرة، حيث افتتح حارب عبد الله التسجيل للأبيض في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يضيف ماركوس ميلوني الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بثنائية دون رد.

منتخب الإمارات يقترب من المراكز المؤهلة للمونديال

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، عاد حارب عبد الله ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليؤكد تفوق منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل.

بهذا الفوز الثمين، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 7 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، بينما تجمد رصيد قرجيكستان عند 3 نقاط في المركز الخامس.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أوزبكستان صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط.

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