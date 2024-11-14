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الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. مرحلة جديدة من التوغل.. الغارات الإسرائيلية مستمرة على بيروت

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 15 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: مصر ترحب باستمرار التشاور والتنسيق مع جنوب أفريقيا على جميع المستويات
مرحلة جديدة من التوغل.. الغارات الإسرائيلية مستمرة على بيروت
مبتكر "خطة الجنرالات" يعترف بفشل الحل العسكري في غزة
"هيومن رايتس ووتش" تتهم تل أبيب بتنفيذ "تطهير عرقي"
لازاريني يحذر: جيل كامل في غزة سيحرم من التعليم إذا انهارت الأونروا
وزير الخارجية الإيراني: نرفض المفاوضات النووية تحت الضغط والترهيب
بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة
أوروبا تدرس تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات غزة

مصر السيسي بيروت غزة ترامب